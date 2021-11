Napoli, il Comune cerca il nuovo Comandante dei Vigili e 29 dirigenti esterni: scelti col colloquio Bando del Comune di Napoli per il nuovo comandante della Polizia Municipale e 29 dirigenti esterni: niente prove da superare. Nomine per curriculum e colloqui.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Comune di Napoli cerca un nuovo comandante della Polizia Municipale. Sarà assunto con contratto a tempo determinato per 3 anni, prorogabili fino a 5, come dirigente esterno, secondo l'ex articolo 110 del Testo Unico degli Enti Locali. Attualmente la posizione è occupata dal comandante generale Ciro Esposito, il cui incarico è scaduto assieme al mandato del sindaco Luigi De Magistris, e che si ricandiderà per la posizione. Ci sarà tempo fino al 3 dicembre alle ore 12 per presentare la domanda. Per Esposito, se non dovesse essere riconfermato, si profila comunque un ruolo apicale all'interno dell'amministrazione comunale, in quanto oltre ad avere un incarico dirigenziale a tempo è anche dipendente interno dell'amministrazione. Bandita anche la selezione per 29 dirigenti esterni.

Dirigenti al Comune, niente prove: nomine per curriculum e colloquio

Per i 30 incarichi non ci saranno prove da superare. Gli incarichi saranno conferiti sulla base di curriculum e colloquio, dopo la valutazione di una commissione di esperti. Tutte le nuove nomine dovranno essere approvate dalla Commissione centrale per la stabilità finanziaria degli enti locali del Ministero dell'Interno, perché il Comune di Napoli è in pre-dissesto. L'assunzione con la stipula del contratto avverrà entro il 31 dicembre 2021.

Il link per le informazioni sulle selezioni

Il link per candidarsi come Comandante della Polizia Municipale

Il link per candidarsi come dirigente esterno del Comune di Napoli

Il bando per 29 dirigenti esterni

Il Comune ha bandito anche la selezione anche per altri 29 dirigenti apicali di area tecnica, legale e amministrativa, sempre con contratti esterni, in vari settori. Per l'amministrativa (Codice AMM01): valorizzazione del patrimonio, risorse economico-finanziarie, sistema delle partecipazioni comunali, risorse umane, organizzazione, decentramento amministrativo, welfare, cultura, turismo, sport, attività produttive e politiche per il lavoro. Per la tecnica (Codice TEC02): mobilità, opere pubbliche e infrastrutture stradali e su ferro, edilizia pubblica e privata, protezione civile, sicurezza abitativa, tutela e valorizzazione del territorio e dell’ambiente, urbanistica e cimiteri, (Codice TEC03) verde pubblico. Per informatica (Codice INF04) progettazione e gestione sistemi informativi. Per area legale (Codice LEG05).

Il nuovo comandante scelto da una commissione

Il posto di Comandante del Corpo della Polizia Locale del Comune di Napoli e Dirigente del Servizio Polizia Locale attualmente manca nella dotazione organica. L’ incarico sarà conferito dal Sindaco per la durata di anni tre, e fatta salva la possibilità prima della scadenza di estenderlo fino ad un massimo di cinque anni, potrà essere revocato, per risultati inadeguati, per sopravvenienza di cause di incompatibilità, per effetto di procedimenti di riorganizzazione della struttura dell’ente e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

I requisiti

Per partecipare è richiesta la Laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche, Scienze dell’Amministrazione o diplomi di laurea equipollenti e aver esperienza almeno di 5 anni da dirigente presso corpi di polizia locale, oppure aver acquisito esperienza per almeno un quinquennio nelle corrispondenti funzioni dirigenziali delle Forze di Polizia e delle Forze Armate dello Stato.

Sarà nominata una Commissione composta da professionisti, dirigenti pubblici e professori universitari esperti nel settore. La Commissione, previa individuazione dei criteri di comparazione della professionalità e dell’esperienza dei candidati ammessi, rispetto alle competenze e ai requisiti richiesti dall'avviso, effettuerà l’esame e la valutazione dei curricula, formulando un giudizio complessivo. I candidati il cui profilo, desumibile dal curriculum, risulterà maggiormente rispondente alla professionalità e all’esperienza richiesta, saranno ammessi a sostenere apposito colloquio.