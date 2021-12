Come stanno Fabio e Valentina, bloccati in Finlandia perché positivi al tampone Covid Ad una svolta la paradossale situazione di Fabio e Valentina, italiani risultati positivi al tampone Covid al ritorno da un viaggio in Lapponia e ora alle prese con una odissea.

È ad una svolta, si spera, la brutta storia che coinvolge Fabio e Valentina, ragazzi italiani, lui napoletano, lei sarda, bloccati a Helsinki, in Finlandia con tampone positivo. Dopo giorni di attesa e tensioni e una allucinante notte passata chiusi nel bagno dell'aeroporto finlandese, i due ragazzi sono stati alloggiati in un ostello annesso all’aeroporto e gli sono stati procurati anche alcuni generi di prima necessità.

L'ambasciata italiana a Helsinki ha suggerito loro una piattaforma locale dalla quale è possibile accedere a fornitori di cibo da asporto, di farmaci, presidi sanitari, detergenti ed altri generi (non sono accessibili in maniera diretta le piattaforme come Just Eat, Uber, Glovo eccetera).

In una lettera inviata alla nostra redazione, i ragazzi spiegano qual è la situazione attuale:

Ci hanno fornito le indicazioni per lo smaltimento dei rifiuti, ci procureranno un asciugacapelli e siamo in attesa di sapere se sarà possibile convalidare i biglietti dell’aereo che, a causa dell’isolamento coatto immediatamente dopo il tampone, non abbiamo potuto negoziare.

Fisicamente stiamo bene. Valentina ha avuto un picco di febbre ieri sera che sembrava essere più una reazione fisica allo stress subìto che non una conseguenza del COVID visto che oggi già sta bene.

Vi ringraziamo tutti per la vicinanza, per aver preso a cuore il nostro caso e di esserci stati vicini.

I due giovani avevano scritto anche all'ambasciatore per l’Italia in Finlandia raccontando la loro paradossale situazione e spiegando che si erano messi in viaggio soltanto perché la prenotazione era avvenuta quando il percorso era considerato "sicuro".