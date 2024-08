Come le Vele di Scampia, ma sono in Costa Azzurra: il caso di Marina Baie des Anges

video suggerito

Marina Baie des Anges e Le Vele di Scampia

Marina Baie des Anges a Villeneuve-Loubet, due passi da Nizza in Costa Azzurra, Francia e viale della Resistenza a Scampia, Napoli Nord, Italia, sono distanti poco più di 900 chilometri , una decine d'ore in auto. Ma sembrano due pianeti diversi. Qualcuno, nelle innumerevoli confronti degli agglomerati urbani situata tra Antibes e Nizza e quelli della periferia napoletana commenta sarcastico: «è come quando ordini un vestito visto su internet e poi quando ti arriva è la brutta copia». Le Vele sono le stesse, come concezione. Ma quelle francesi sembrano un piccolo paradiso per ricchi, quelle italiane sono un inferno per poveracci.

E dire che pure Marina Baie des Anges è stata al centro di feroci polemiche, a causa del suo gigantismo e del suo effetto ecomostro, di barriera visiva sulla costa. Sedici ettari tra la riva e la ferrovia, 1.300 alloggi organizzati attorno a un anfiteatro diviso in due nuclei costituiti da un porto turistico e un parco, con le spiagge spostate all'esterno. Intorno al porto, le strutture comprendono, una fila di negozi, una piscina e un centro di talassoterapia. Sembra il paradiso degli sportivi, in realtà poi ci vivono tanti pensionati.

Entrambi i progetti erano ispirati alla lezione dell’Unité d’habitation di Le Corbusier: integrare funzionalità e socialità, con spazi comuni pensati per favorire l'interazione sociale e costruire un senso di comunità tra gli abitanti. Solo che alla Marina Baie des Anges tutto ciò è riuscito. Alle Vele di Scampia è stato un disastro: la micro-città è diventata maxi-ghetto.

Marina Baie des Anges a Villeneuve-Loubet

Il Comune di Napoli, nel 1980, spinto dalla "fame di case" acuita dal terremoto del 23 novembre di quell'ann assegnò gran parte degli alloggi, pur mancanti di servizi essenziali come acqua, gas e luce. Quei disagi, aggravati dalle occupazioni abusive tramutarono case tutto sommato nuove, in accampamenti col deserto intorno. Case nuove che tuttavia ebbero pesantissime al progetto originale: furono alterate la struttura e l'aspetto degli edifici, riducendo la luminosità e la qualità degli spazi. Cronologia di un disastro. Di cui, ancor oggi, paghiamo le spese.

Le Vele di Scampia, Napoli