Colpisce la moglie al volto con uno smartphone fino a distruggerlo: 40enne arrestato nel Napoletano La violenza, l’ennesima, è avvenuta davanti alla figlia piccola della coppia: per il 40enne sono scattate le manette per minacce, lesione personale e maltrattamenti.

A cura di Valerio Papadia

Si è scagliato contro la moglie con una violenza inaudita, il tutto davanti alla figlia piccola della coppia: l'ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia è andato in scena a Caivano, nella provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato un 40enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. Alla Centrale Operativa dei carabinieri della compagnia di Caivano è arrivata una segnalazione anonima: "La sta ammazzando di botte" dice la voce che allerta il 112. Sul posto, nell'abitazione segnalata dalla telefonata anonima, si precipitano i militari dell'Arma della Sezione Radiomobile, che sentono delle urla provenire dal terzo piano dell'edificio: quando entrano in casa, i carabinieri si trovano davanti al dramma famigliare che poco prima si è consumato. Il 40enne, al culmine dell'ennesima lite, ha colpito la moglie al volto e alla testa brandendo uno smartphone, fino a distruggere il dispositivo elettronico: l'assurda violenza si è consumata davanti alla figlia piccola della coppia.

A quel punto i carabinieri hanno arrestato il 40enne, accusato di minacce, lesione personale e maltrattamenti. La donna, invece, è stata medicata dai sanitari, che fortunatamente non hanno riscontrato gravi ferite: la vittima se la caverà con 5 giorni di riposo medico. La donna è stata accompagnata poi dai carabinieri nella caserma di Caivano, dove ha raccontato ai militari dell'Arma le vessazioni subite dal marito nel corso degli anni.