Colazione di lusso: il cornetto di “san Gennaro” con la foglia d’oro costa 25 euro Lamponi, cioccolata pregiata, liquirizia, foglia d’oro: l’esperimento del cornetto di lusso dedicato a San Gennaro.

A cura di Redazione Napoli

Ormai intorno alla Festa di San Gennaro, santo patrono della città di Napoli, celebrato il 19 settembre, è tutto un fiorire di iniziative, culturali, canore e perfino gastronomiche. Ora c'è anche un super-cornetto di lusso che si chiama "‘o Miraculo", il miracolo, realizzato dal pasticciere Rocco Cannavino che ha il suo laboratorio storico all'Arenaccia, in vico Polveriera.

Cos'ha di particolare? Anzitutto la decorazione: foglioline e scaglie d'oro edibile 24 carati. Il cornetto è di tipo ischitano, ovvero un doppio impasto: pasta sfoglia unita e pasta brioche, in questo caso realizzato con cioccolato fondente varietà criollo 80% (è un tipo di cioccolato molto pregiato).

Poi dentro l'impasto una tempesta di ingredienti e sapori: succo di lamponi selvatici, cuore di crema al latte di bufala e pregiata vaniglia del Madagascar, lamponi selvatici al pepe rosa e composta di "pellecchiella" che è una deliziosa albicocca tipica delle terre alle pendici del Vesuvio. In superficie polvere di liquirizia calabra.

Particolare è anche il prezzo, 25 euro per ogni cornetto, realizzato in edizione limitata (40 pezzi). Le ironie sui social network non sono mancate, così come le risposte degli utenti buongustai: «È un esperimento, se non vi piace potete tranquillamente continuare a mangiare i prodotti che vi piacciono».