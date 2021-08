Cliente senza green pass, ristorante senza controlli all’ingresso: multati entrambi a Napoli Controlli a raffica a Napoli nel primo settimana con obbligo di green pass: ma solo sei locali (due bar, due agenzie di scommesse e due attività di ristorazione) sono stati multati perché non avevano predisposto controlli all’ingresso. In un caso, quello di un ristorante, multato anche un cliente che non era neppure in possesso del green pass.

Pochi i furbi scoperti a Napoli nel primo fine settimana con l'obbligo di green pass: i più hanno rispettato le normative introdotte dal Governo Draghi, e si sono o muniti di certificazione verde per usufruire dei locali al chiuso, oppure hanno preferito mettersi all'aperto. E anche gli esercenti hanno seguito le direttive, chiedendo all'ingresso dei locali di visionare il certificato verde ai propri clienti. Le attività di controllo della Polizia Municipale di Napoli hanno riguardato 150 attività, e solo in sei casi sono emersi i mancati controlli all'ingresso.

Si tratta di due bar, due agenzie di scommesse e due attività di ristorazione, tutte tra il Centro Storico, Chiaia, Mergellina ed il Vomero. Tutte sanzionate perché non avevano disposti controlli all'ingresso per verificare i green pass dei clienti. Nel corso dell'operazione sono stati anche controllati a campione i clienti all'interno: ed in un caso, relativo ad uno dei ristorante già multati per mancati controlli, è emerso che uno di essi non era in possesso del green pass. Anche per lui è scattata così una forte multa. Tutti i verbali sono stati quindi inoltrati alla Prefettura di Napoli, che ora deciderà per eventuali ulteriori sanzioni nei confronti soprattutto dei locali che non hanno fatto rispettare i controlli. Nel complesso, comunque, situazione che a Napoli nel primo fine settimana con obbligo di green pass sembra essere stata decisamente positiva.

Le multe in caso di trasgressione sono salate: da 400 a mille euro, sia per l'esercente che per i singoli clienti. La chiusura di un locale scatterà invece qualora la violazione avvenga per tre volte in tre giorni diversi: la serrata può durare da uno a dieci giorni. Le multe però avvengono anche in caso di mancati controlli all'ingresso: il decreto infatti prevede che "i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni", e per questi controlli è stata preparata anche un'apposita app per la verifica dei green pass, che funziona anche senza connessione ad internet. Tutto è stato disposto, insomma, per facilitare i controlli. E per ora sembra che anche a Napoli come nel resto d'Italia la normativa sia stata recepita.