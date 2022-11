Claudio Mandia, morto suicida a New York, la procura americana dice no all’azione penale Nessuna azione penale contro l’istituto in cui Claudio Mandia si tolse la vita a febbraio: la decisione annunciata dal dipartimento di polizia di Mount Pleasant.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Claudio Mandia.

Nessuna azione penale contro l'istituto: questa la decisione della Contea di Westchester, nello stato di New York, per quanto riguarda la scuola internazionale frequentata da Claudio Mandia, lo studente di Battipaglia morto suicida a febbraio, dopo quattro giorni di isolamento punitivo. La decisione è stata comunicata dal dipartimento di polizia di Mount Pleasant, competente per il territorio. Decisione che farà indubbiamente discutere: i genitori del ragazzo avevano infatti denunciato apertamente, e anche attraverso le vie legali, l'istituto accusando il personale di comportamenti "inumani" e di "gravissime negligenze", tali che avrebbero spinto il figlio a suicidarsi.

Claudio Mandia, che frequentava l'ultimo anno di liceo alla EF Academy di Thornwood, era stato scoperto a farsi aiutare durante un compito di matematica, ed era rimasto quattro giorni in isolamento, preludio ad una probabile espulsione dall'istituto. Sarebbe stato questo a spingerlo a togliersi la vita, nell'incredulità dei genitori e degli amici, nella notte tra il 16 e il 17 febbraio scorsi. I genitori Mauro ed Elisabetta appena poche settimane fa, avevano deciso di denunciare l'istituto privato che frequentava il ragazzo frequentava e nel quale si è poi tolto la vita. Come si apprese attraverso l'avvocato George Bochetto, la famiglia di Claudio Mandia aveva denunciato alla Corte Suprema dello Stato di New York il college privato e, nello specifico, il dean dell'istituto (una sorta di Rettore/direttore), la psicologa del college (che aveva avuto più colloqui con il 17enne) e altri dipendenti dell'istituto. Oggi invece è arrivato il respingimento dell'azione penale da parte delle autorità statunitensi.