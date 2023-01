Ciro Ferrara e Gianluca Vialli, la dedica per il compleanno su un biglietto di 28 anni fa L’ex difensore di Juve e Napoli Ciro Ferrara ha pubblicato una lettera che gli dedicò Vialli poco prima di compiere 28 anni: “Non puoi tornare anche tu?”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Gianluca Vialli morto a 58 anni ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una lettera di auguri datata febbraio 1995 e dedicata da Gianluca Vialli a Ciro Ferrara: è stato lo stesso ex calciatore di Napoli e Juventus a diffonderla sui social, ricordando che tra poco compirà 56 anni e che, esattamente 28 anni fa, per i suoi 28 anni l'amico di sempre e bomber bianconero recentemente scomparso, gli dedicò questa poesia. La lettera risale al febbraio 1995, poco prima che Ciro Ferrara compisse 28 anni (il compleanno cade l'11 febbraio), alla vigilia del match contro il Bari in cui la Juventus vinse 2-0 al San Nicola (nel quale andò a segno anche lo stesso difensore napoletano). Su un blocco note qualunque, Vialli gli scrisse:

L'11 febbraio è una data solenne. Oggi l'amico Ciro diventa ventottenne. Io son dieci anni che lo conosco vi assicuro è sempre stato un tipo tosto. Alla Juve l'ha voluto mister Marcello. Padre e figlio in campo sai che bello. Il suo hobby è raccontar noiose barzellette. Noi ridiamo per non tirargli le forchette. Ciro in squadra fa il difensore se pensi di superarlo fai un errore. Lo so amico mio che le palle ti sei toccato ora facciamo un brindisi e poi vinciamo il campionato. Auguri Ciro!

Ciro Ferrara, che ha pubblicato le foto dei fogli con la poesia che gli aveva dedicato Gianluca Vialli, si è poi lasciato andare ad un toccante cordoglio, come già alla notizia del suo decesso:

Entro pochi giorni tornerò a compiere per la seconda volta 28 anni. Ma non può funzionare, così, per dire, che tra qualche giorno torni anche tu a percularmi come facevi sempre? Altrimenti è dura, altrimenti fa troppo male.

La poesia è diventata subito virale. I due calciatori, prima avversari e poi compagni di squadra alla Juventus dal 1994 (Vialli era arrivato due anni prima dalla Sampdoria, Ferrara in quell'estate era arrivato dal Napoli), divennero subito grandi amici. E insieme, vinsero nel 1996 la seconda e finora ultima Champions League vinta dalla squadra bianconera, nella storica finale di Roma contro l'Ajax vinta ai calci di rigore. Quando Vialli, capitano della Juventus, alzò la "Coppa dalle Grandi Orecchie" nel cielo stellato dell'Olimpico.