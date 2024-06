video suggerito

Ciclista investito e ucciso, 22enne ai domiciliari accusato di omicidio stradale nel Casertano Un 22enne di Sant’Arpino ai domiciliari per omicidio stradale: avrebbe investito e ucciso il ciclista Rocco Novelletti, 57 anni, a Grumo Nevano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Rocco Novelletti

Un 22enne originario di Sant'Arpino, in provincia di Caserta, è finito agli arresti domiciliari per omicidio stradale: lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che indaga sulla morte di Rocco Novelletti, 57 anni, il ciclista di Frattamaggiore investito e ucciso lo scorso 6 aprile a Grumo Nevano, nel Napoletano, su via Mazzini. Un caso che fece parecchio discutere, con il deputato Francesco Emilio Borrelli che puntò il dito contro il nuovo codice della strada che a suo avviso "toglie ai comuni la possibilità di installare autovelox nelle strade con limiti uguali o inferiori a 50 chilometri orari, dando così in mano ai neopatentati dei veri e propri missili".

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagna di Caivano che indagano sulla vicenda e coordinati dalla Procura di Napoli Nord, il giovane sarebbe stato in auto con due amici dopo essere usciti per locali a Napoli, quando arrivato su via Mazzini avrebbe tentato di superare il ciclista finendo però per colpirlo nella parte posteriore della bici: il 57enne sarebbe così letteralmente volato prima sul cofano anteriore della vettura, poi sul tetto dell'automobile, infine sul parabrezza per poi cadere sull'asfalto. Troppo gravi le ferite riportate: l'uomo morì praticamente sul colpo, e i sanitari del 118 poterono solo constatarne il decesso. L'incidente era stato anche immortalato da alcune telecamere di videosorveglianza di un'abitazione limitrofa, spiegò il deputato Francesco Emilio Borrelli, che lo definì anche come "l'ultima vittima innocente di una lunga lista di morti per mano dei pirati della strada"