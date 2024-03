“Chuck Bass” di Gossip Girl e la modella Amy Jackson si sposano, ospiti a Napoli all’Hotel Parker’s Matrimonio in Campania per Ed Westwick (il “Chuck Bass” di Gossip Girl) e la modella Emy Jackson: i due a Napoli per la location, massimo riserbo per la data. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ed Westwick ed Amy Jackson si sposeranno in Campania: i due hanno scelto Napoli prima e poi la costiera amalfitana dopo per "studiare" i dettagli del loro matrimonio. Ed Westwick, celebre per il suo ruolo di Chuck Bass in Gossip Girl, e la sua quasi ex fidanzata perché prossima a diventare sua moglie, l'attrice e modella anche lei britannica Amy Jackson, ritorneranno quanto prima per la cerimonia ufficiale, su cui vige il massimo riserbo.

Il poco che è stato possibile ricostruire, è che i due hanno trascorso due notti all'Hotel Parker's del corso Vittorio Emanuele partenopeo, per poi spostarsi verso la Costiera Amalfitana. Il matrimonio sembra invece si celebrerà a Pompei, ma non si conoscono i dettagli su cerimonie e location, perché la coppia nonostante i milioni di fan nel mondo, ha mantenuto il più stretto riserbo. Dopo due giorni a definire i dettagli, sono quindi ripartiti per la Gran Bretagna, e probabilmente nei prossimi mesi sbarcheranno nuovamente in Campania per la tanto attesa cerimonia. Per chi ha avuto la fortuna di incrociarli per le strade di Napoli e di Pompei, qualche selfie d'obbligo, ma nessun ulteriore dettaglio.