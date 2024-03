Chiuso il ponte di via Cavalleggeri d’Aosta, traffico in tilt a Fuorigrotta È stata chiusa nel pomeriggio la strada sottostante il ponte di ingresso al rione Cavalleggeri, Napoli Ovest; è stata rilevata una infiltrazione d’acqua. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

43 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il tratto di via Cavalleggeri d'Aosta, in corrispondenza del ponte della metropolitana, è stato chiuso nel pomeriggio di oggi, 4 marzo, per consentire delle verifiche nella struttura; si tratta di un provvedimento preso in via precauzionale, il motivo è la scoperta di una infiltrazione d'acqua. Il tratto di strada è stato delimitato coi sigilli ed è stato interdetto il passaggio ai veicoli; non è stata invece fermata la metropolitana Linea 2, che continua a percorrere i binari sul ponte. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco, oltre ai tecnici per i controlli del caso.

È l'ennesima tegola per la viabilità nella periferia Ovest di Napoli: dopo la chiusura di via Consalvo e di un tratto di via Campegna, l'interdizione del passaggio di via Cavalleggeri d'Aosta ha creato, comprensibilmente, un ingorgo sia dal lato di via Diocleziano sia da quello opposto. A peggiorare la situazione, il carattere d'urgenza della chiusura, che ha reso impossibile deviare per tempo la circolazione: molti veicoli sono rimasti praticamente bloccati, tra cui alcuni autobus, e diverse auto e moto hanno cercato di liberarsi dall'ingorgo procedendo controsenso. Al momento, escludendo il passaggio di via Cavalleggeri d'Aosta, per raggiungere Bagnoli e Fuorigrotta si può procedere lungo via Cattolica.