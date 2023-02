“C’è un pacco per suo nipote”: anziano truffato, rubati 7.700 euro in contanti Una truffa costata 7.700 euro ad un anziano, convinto di doverli anticipare per un pacco da destinare al nipote. Arrestata una 22enne.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La truffa del finto pacco da ritirare per un nipote continua a mietere vittime tra gli anziani: un uomo di Napoli si è visto sottrarre 7.700 euro in contanti, convinto di star pagando un pacco destinato a suo nipote. E invece, era una truffa per la quale quest'oggi è stata arrestata una 22enne, accusata di essere stata la truffatrice che per due volte consecutive, a breve distanza, si era presentata in casa dell'anziano fingendosi la postina.

La truffa del finto pacco da ritirare

La truffa ha seguito il solito schema: un uomo ha telefonato a casa dell'anziano fingendosi il nipote, spiegando di non poter andare in posta a ritirare un pacco perché influenzato, e che avrebbe dovuto anticipargli 3.700 euro. Quindi, passandogli un altro uomo, che si presentava come il direttore dell'ufficio postale, questi lo avvertiva che una postina di lì a poco si sarebbe presentata per ritirare i soldi. La donna si è quindi recata nell'appartamento subito dopo, "incassando" i 3.700 euro prima di andare via. Forse però accorgendosi che l'uomo avesse ancora con sé disponibilità di contanti, poco dopo il finto nipote lo ha richiamato spiegando di dover anticipare altri 4mila euro per un altro pacco. E lo schema si è ripetuto, con la donna che ha incassato altri quattromila euro prima di dileguarsi.

Le indagini e l'arresto

Solo dopo l'uomo, di fronte ad una terza richiesta alla quale aveva risposto di non avere più denaro, ha scoperto l'inganno, denunciando tutto ai carabinieri. Grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti in zona all'esterno dei locali commerciali, si è riusciti a risalire al volto della truffatrice, che sarebbe stata identificata con la 22enne arrestata oggi: la donna è stata fermata nello scalo di Capodichino, mentre era di rientro dalla Romania. Si trova trora agli arresti domiciliari per truffa: in casa, gli agenti avrebbero trovato anche l'abbigliamento utilizzato durante il "prelievo" di denaro in casa dell'anziano