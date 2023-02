“Abusivo, può provocare inondazioni”: sequestrato cantiere delle ferrovie nell’Avellinese Sequestrato il cantiere realizzato per il consolidamento del ponte sulla tratta Avellino-Benevento: era privo di autorizzazioni e potenzialmente pericoloso.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

È stato sequestrato il cantiere per i lavori commissionati da Rete Ferroviaria Italiana per il consolidamento del ponte ferroviario della tratta Avellino- Benevento: era stato avviato senza le autorizzazioni e, modificando il normale deflusso del fiume Sabato, avrebbe potuto provocare inondazioni, con conseguente rischio per i cittadini che abitano nelle vicinanze.

Il provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal Tribunale di Avellino il 15 febbraio 2023 a seguito della richiesta della Procura, è stato eseguito dai carabinieri della stazione forestale di Avellino e riguarda una vasta area nel comune di Tufo e l'alveo del fiume Sabato. Alla base della decisione, gli accertamenti svolti dai militari nei giorni scorsi e l'esito delle perizie tecniche: è infatti risultato che il cantiere, finalizzato al consolidamento della pila e della volta del ponte ferroviario, era stato avviato in mancanza di un verbale di somma urgenza e delle autorizzazioni previste dalla legge; mancavano l'autorizzazione paesaggistica, il nulla osta idraulico, il permesso dell'Autorità di Bacino e e la preventiva valutazione del rischio idraulico e idrogeologico.

Dai sopralluoghi eseguiti dai carabinieri e dai consulenti tecnici è inoltre emerso un rischio potenziale per la pubblica e privata incolumità, causato dal modo in cui è stato allestito il cantiere e da come si stavano svolgendo i lavori. Si legge nel comunicato della Procura di Avellino, firmato dal procuratore Domenico Airoma: