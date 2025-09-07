Cane intrappolato sul cornicione della chiesa dell’Immacolata a Fuorigrotta, salvato dai pompieri: il video

Ci sono molte domande che restano senza risposta nella storia, fortunatamente a lieto fine, che arriva da Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli: un cane, nelle ultime ore, per motivi che non è dato conoscere, è finito sul cornicione di una chiesa, quella dell'Immacolata, all'incrocio tra via Giacomo Leopardi e via Enrico Arlotta; per salvare l'animale in difficoltà si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che con un'autoscala hanno raggiunto il cagnolino e lo hanno tratto in salvo.

L'intervento dei pompieri è stato documentato da un video, pubblicato sui social e ricondiviso anche dal deputato di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Le immagini mostrano tutto l'intervento dei vigili del fuoco: l'inquadratura passa dalle manovre dell'autoscala per giungere sul posto al cagnolino che, in difficoltà, non sa come muoversi sull'angusto cornicione della chiesa. Per fortuna, in pochi minuti, i pompieri raggiungono, grazie al cestello dell'autoscala, l'animale e lo traggono in salvo, accarezzandolo per tranquillizzarlo.

Il video pubblicati sui canali social del deputato Borrelli ha generato, in poco tempo, decine e decine di commenti, quasi tutti dello stesso tipo: gli utenti si chiedono, come è lecito che sia, in che modo l'animale sia riuscito ad arrivare sul cornicione della chiesa; più di qualcuno insinua che sia stato messo lì di proposito.