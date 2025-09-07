napoli
Video thumbnail

Cane intrappolato sul cornicione della chiesa dell’Immacolata a Fuorigrotta, salvato dai pompieri: il video

Un video, pubblicato sui social e ricondiviso anche dal deputato Borrelli, mostra l’intervento dei vigili del fuoco a Fuorigrotta per salvare un cane, finito chissà come sul cornicione di una chiesa.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Valerio Papadia
9 CONDIVISIONI
Immagine

Ci sono molte domande che restano senza risposta nella storia, fortunatamente a lieto fine, che arriva da Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli: un cane, nelle ultime ore, per motivi che non è dato conoscere, è finito sul cornicione di una chiesa, quella dell'Immacolata, all'incrocio tra via Giacomo Leopardi e via Enrico Arlotta; per salvare l'animale in difficoltà si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che con un'autoscala hanno raggiunto il cagnolino e lo hanno tratto in salvo.

L'intervento dei pompieri è stato documentato da un video, pubblicato sui social e ricondiviso anche dal deputato di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Le immagini mostrano tutto l'intervento dei vigili del fuoco: l'inquadratura passa dalle manovre dell'autoscala per giungere sul posto al cagnolino che, in difficoltà, non sa come muoversi sull'angusto cornicione della chiesa. Per fortuna, in pochi minuti, i pompieri raggiungono, grazie al cestello dell'autoscala, l'animale e lo traggono in salvo, accarezzandolo per tranquillizzarlo.

Il video pubblicati sui canali social del deputato Borrelli ha generato, in poco tempo, decine e decine di commenti, quasi tutti dello stesso tipo: gli utenti si chiedono, come è lecito che sia, in che modo l'animale sia riuscito ad arrivare sul cornicione della chiesa; più di qualcuno insinua che sia stato messo lì di proposito.

Cronaca
9 CONDIVISIONI
Immagine
elezioni
regionali
Il Pd ufficializza la candidatura di Roberto Fico. E così si smarca dagli attacchi di De Luca
Domani Conte a Napoli per l'investitura al popolo del Movimento Cinque Stelle
La guerra di Piero: De Luca jr cerca di convincere gli scettici del Pd che è diverso dal padre
De Luca nel suo nuovo libro 'alliscia' il M5S di Conte. Poi però delegittima Fico: "Non ha esperienza di governo"
"Perché ho detto no all'accordo sul congresso Pd in Campania che ha portato alla candidatura di Fico"
"Con questo accordo per le Regionali il Pd ha regalato a De Luca il terzo mandato che sognava"
Il secondo tragico De Luca: come si è arrivati alla candidatura di Roberto Fico in Campania
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views