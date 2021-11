Campania, positivo al tampone proveniente dal Sudafrica, analisi per scoprire se è variante Omicron Variante Omicron, allarme in Campania: cittadino di ritorno dall’Africa australe, è risultato positivo al tampone molecolare. Analisi in corso.

A cura di Ciro Pellegrino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Allarme variante Omicron in Campania: un cittadino residente in regione, di ritorno dall‘Africa australe, è risultato positivo al tampone molecolare. Con lui anche il suo nucleo familiare composto da 5 persone. Lievi i sintomi riscontrati. I pazienti e tutti i loro contatti, rende noto la Regione Campania in una nota, sono stati posti in isolamento prudenziale. Ora si sta procedendo al sequenziamento del virus per accertare se si tratti della temuta variante Omicron.

Sottolinea presidente della Regione Vincenzo De Luca: