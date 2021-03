Muore a causa del covid la professoressa Marisa Pannone a Caiazzo, in provincia di Caserta. L'intera provincia casertana piange così il suo decesso numero 836 inizio pandemia. Marisa Pannone era risultata positiva al Coronavirus nei giorni scorsi: non ce l'ha fatta, e si è spenta nelle scorse ore per le conseguenze del virus, che è andato a peggiorare il suo precario stato di salute, già duramente messo alla prova da altri importanti problemi di salute. Nelle ultime ore l'intera provincia di Caserta è nuovamente sotto assedio da parte del Coronavirus, con gli ospedale ed i Covid Center che sono tornati a riempirsi come nelle precedenti ondate della pandemia che da un anno ha sconvolto ormai l'intero pianeta. Anche la stessa città di Caiazzo da giorni sta registrando un aumento di contagi: attualmente si contano 39 casi attivi nel paese dell’Alto Casertano, cifra raddoppiata nel giro di poche settimane.

in foto: Marisa Pennone

L'annuncio del decesso della professoressa è stato dato dal sindaco caiatino Stefano Giaquinto, che ha scritto su Facebook: "Ci ha lasciato, ieri, a causa del Covid, la professoressa Marisa Pannone, colpita da questo virus mentre combatteva contro altri problemi importanti di salute", ha spiegato il sindaco di Caiazzo, "Ancora una volta siamo costretti a fare i conti con la morte che arriva a causa del Covid. Una morte che avviene in modo crudele, nella solitudine, lontani dagli affetti. La conoscevo poco, ma dalle testimonianze di stima e di affetto che leggo si comprende che è stata una persona molto speciale e mi dispiace non aver avuto la possibilità di scambiare con lei almeno qualche parola. Alla sua famiglia giungano le mie più sentite condoglianze unitamente a quelle dell'Amministrazione Comunale. Vi siamo vicini in questo momento così doloroso", ha concluso il primo cittadino caiatino.