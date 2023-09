Brucia di nuovo la pineta a Torre del Greco, le fiamme vicine alle abitazioni Nuovo incendio nei pressi del Parco Nazionale del Vesuvio, a Torre del Greco (Napoli); l’area è la stessa del rogo del 7 settembre scorso.

A cura di Nico Falco

L’incendio a Torre del Greco

Torna a bruciare la pineta di Torre del Greco (Napoli), a ridosso dell'area protetta del Parco del Vesuvio: un nuovo incendio, dopo quello dello scorso giovedì, è divampato nella zona di via Boccea, una delle arterie della periferia cittadina; il rogo ha assunto rapidamente vaste dimensioni, le fiamme sono arrivate non distanti da alcune abitazioni.

Sul posto, dal primo pomeriggio di oggi, 11 settembre, sono al lavoro i Vigili del Fuoco; a supportare le squadre di terra dei pompieri, diverse associazioni di volontariato del territorio. Sono stati inizialmente utilizzati anche due elicotteri ma, a causa delle dimensioni dell'incendio e del vento che ha reso difficile gli interventi, il dipartimento operativo di spegnimento e la Protezione Civile regionale hanno richiesto l'invio di un Canadair e di un elicottero Erickson.

L'area è la stessa dell'incendio che era divampato nel tardo pomeriggio del 7 settembre. In quella circostanza, era stato appurato, i fronti erano stati tre: nella zona del cosiddetto Lavione, in via San Fodero e in località Fosso Bianco. Le operazioni di spegnimento erano andate avanti per tutta la notte, l'ultimo fronte era stato quello più difficile da tenere sotto controllo. Secondo una prima stima delle associazioni di volontariato l'incendio avrebbe distrutto almeno 3mila metri quadrati di terreno e aree boschive.