Brucia l’auto di un uomo e aspetta l’arrivo dei carabinieri: “Mi ha rubato la donna” I carabinieri hanno arrestato un 48enne a Qualiano (Napoli): aveva appena dato fuoco all’automobile di un uomo, nuovo compagno della sua ex.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Quando i carabinieri sono arrivati ha subito confessato: ha ammesso di avere appiccato il fuoco all'automobile e ha spiegato anche il motivo, dicendo che il veicolo apparteneva all'uomo con cui la ex compagna aveva stretto una relazione. È successo questa notte a Qualiano, in provincia di Napoli, e per l'uomo si sono aperte le porte del carcere: deve rispondere di danneggiamento a seguito di incendio.

L'allarme è arrivato nel cuore della notte ai carabinieri della Compagnia di Giugliano: un'automobile stava andando a fuoco in strada. La segnalazione è stata inviata alle pattuglie e, poco dopo, i militari della sezione Radiomobile hanno raggiunto il posto. La situazione si è chiarita prima ancora che potessero essere avviate le indagini per stabilire se si fosse trattato di un incendio doloso o di un incidente magari dovuto a un corto circuito.

All'arrivo, infatti, i carabinieri hanno notato un uomo che si trovava fermo a una manciata di metri. Lo hanno raggiunto, bloccato e identificato: si tratta di un 48enne del posto, che ha precedenti specifici. Alle domande dei militari l'uomo non ha inventato scuse né ha tentato di difendersi: ha subito confessato, ha detto che a bruciare l'automobile era stato lui. E ha aggiunto che lo aveva fatto per motivi sentimentali: il proprietario del veicolo gli aveva "rubato" la donna.