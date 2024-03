Borse studio da 250 euro in Campania: ok per 50mila studenti, ma ci sono soldi solo per 30mila Approvate le graduatorie provvisorie. C’è tempo fino al 26 marzo per fare osservazioni. Cosa deve fare chi è stato ammesso con riserva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Approvate la graduatorie provvisorie delle borse di studio da 250 euro in Campania per gli studenti delle scuole superiori (scuole secondarie di secondo grado) per l'anno scolastico 2023-24. Sono 51.908 le domande con esito positivo post istruttoria, ma i soldi bastano per poco più della metà. I fondi attualmente a disposizione, 7,6 milioni di euro, infatti, bastano a coprire solo 30.684 borse di studio. Per altri 22mila studenti circa, se non arriverà un incremento del budget da parte del ministero, non ci saranno borse.

Borse di studio in Campania, cosa deve fare chi è stato ammesso con riserva

Non solo. Nella graduatoria provvisoria, pubblicata con Decreto Dirigenziale 19 del 6 marzo 2024, sono state inserite anche le domande ammesse con riserva. In quest'ultimo caso, le famiglie dovranno inviare l'attestato di frequenza scolastica entro il 26 marzo 2024, o rischiano di essere cancellate dalla lista.

Per tutte le informazioni, ad ogni modo, e per ricevere gli ultimi aggiornamenti sul bando #IOSTUDIO, è consigliabile consultare il sito web della Regione Campania.

Cosa si può comprare con la borsa di studio

Con il bonus si possono acquistare libri di testo, prodotti, beni e servizi finalizzati a concedere maggiori opportunità di crescita culturale e formativa. Il bando è stato approvato con D.D. 1 del 9 gennaio 2024 ed è rivolto alle studentesse e agli studenti che frequentano le scuole secondarie di II grado del sistema nazionale di istruzione (scuole superiori pubbliche e private "paritarie") presenti sul territorio della Regione Campania.

Le graduatorie pubblicate, al momento, sono ancora provvisorie. Entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del decreto sul BURC, gli interessati possono infatti presentare eventuali osservazioni da inoltrare a mezzo pec all’indirizzo bandoborsedistudio@pec.regione.campania.it con l’indicazione del seguente oggetto “Osservazioni borse di studio anno scolastico 2023/2024”.

L'allegato B, infine, contiene le 2.430 domande escluse per mancata rispondenza ai requisiti previsti dall'avviso approvato con D.D. n.1 del 9 gennaio 2024. Anche in questo caso sarà possibile presentare eventuali osservazioni sull'esito della domanda entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto sul BURC. Il termine, quindi, è fissato al 26 marzo prossimo. Le osservazioni dovranno essere necessariamente inoltrate a mezzo pec all'indirizzo bandoborsedistudio@pec.regione.campania.it con l'indicazione del seguente oggetto "Osservazioni borse di studio Bando IoStudio 2023 a.s. 2023/2024". Per agevolare le attività di verifica delle osservazioni si ricorda di indicare il proprio codice domanda e allegare un proprio documento di riconoscimento.