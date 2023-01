Bomba nella notte a Pomigliano, l’esplosione danneggia le finestre fino al terzo piano Bomba nella notte nel rione 219 di Pomigliano d’Arco (Napoli), lo scoppio avvertito a centinaia di metri. Indagini sui contrasti per lo spaccio di droga.

A cura di Nico Falco

Un boato enorme nella notte, i vetri che vanno in frantumi e i danni fino alle finestre del terzo piano. È successo nella notte scorsa a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, nel complesso di palazzine popolari della 219. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna; potrebbe inquadrarsi negli scontri tra clan della zona per il controllo del traffico di droga soprattutto nelle piazze di spaccio tra i palazzoni popolari.

I militari sono intervenuti intorno alle 3:30 di oggi, 18 gennaio, a seguito di numerose chiamate arrivate dagli abitanti della zona: lo scoppio si è sentito distintamente anche a diverse centinaia di metri dal punto dell'esplosione. L'ordigno, di elevato potenziale, era stato piazzato accanto a un palazzo di via Jan Palach; ha danneggiato diverse finestre dello stabile nel settore 3 edificio 4, comprese alcune del terzo piano. Non si registrano feriti. In queste ore sono in corso verifiche per individuare il destinatario dell'avvertimento, che potrebbe essere uno dei residenti dell'edificio danneggiato.

Il rione 219 di Pomigliano d'Arco sarebbe la base operativa del gruppo Ricciardi, che alcuni anni fa era entrato in contrasto col clan Mascitelli, sempre per il controllo della droga in zona. La cosca guidata da Bruno Mascitelli "‘o Canotto" sarebbe ancora attiva nell'area, soprattutto nel traffico di stupefacenti, nonostante le diverse operazioni delle forze dell'ordine, tra cui il blitz del 2020 con cui erano stati arrestati 21 presunti affiliati; un anno dopo erano arrivate le condanne, tra cui quella a venti anni inflitta al presunto vertice.