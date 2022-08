Bomba d’acqua su Sorrento: strade allagate, tombini esplosi e un muro crollato Bomba d’acqua su Sorrento: crolla un muro, vie allagate e tombini divelti dalla pioggia. Forze dell’ordine al lavoro, ma si teme per la nuova allerta meteo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Strade allagate, un muro crollato, tombini esplosi e divelti dalla furia dell'acqua: è il bilancio, ancora provvisorio, di un violento nubifragio che si è abbattuto su Sorrento e zone limitrofe. La costiera sorrentina è stata flagellata nelle scorse ore da un'ondata di maltempo che ha fatto diversi danni in tutta la zona. Già in piena notte squadre di operai e tecnici, insieme a polizia locale e vigili del fuoco, hanno iniziato i lavori di soccorso e di ripristino dei servizi. Particolare attenzione alle strade allagate e alla messa in sicurezza delle zone più a rischio, anche in vista della nuova allerta meteo prevista per questo pomeriggio sempre sull'intera costiero sorrentino-amalfitana.

Nella frazione di Marano, la forte pioggia ha portato all'ostruzione della fogna bianca, proprio a causa dei detriti trascinati con sé e che hanno portato al sollevamento del manto stradale: solo l'immediato intervento ha portato ad evitare la "spaccatura" dell'asfalto. In via San Renato, un muro è franato all'altezza del civico 23 costringendo i vigili del fuoco ad un puntellamento che permettesse quantomeno di riaprire al traffico la strada, sulla quale ora si procede a senso unico alternato in attesa del completamento dei lavori. Tombini divelti dalle piogge invece un po' ovunque, con gli addetti Penisolaverde che hanno partecipato ai lavori di messa in sicurezza. La situazione tornerà normale nelle prossime ore, anche se una nuova allerta meteo è prevista nella giornata di oggi, proprio sulle zone già colpite in questi giorni come la Costiera Sorrentino-Amalfitana, l'Irpinia e il Basso Casertano.