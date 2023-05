Bomba d’acqua in Irpinia, strade allagate da Forino a Montoro Violenta bomba d’acqua in Irpinia, strade allagate in diversi comuni da Forino a Montoro. Vigili del fuoco al lavoro, meteo in peggioramento nei prossimi giorni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una violenta bomba d'acqua sull'Irpinia ha causato strade allagate da Forino fino a Montoro. Forze dell'ordine e vigili del fuoco stanno intervenendo anche nei comuni vicini, dove le strade sono diventate veri e propri fiumi in pochissimo tempo. Ancora tutti da quantificare i danni: fatto sta che le strade, soprattutto nella zona di Forino e dintorni, si sono rapidamente riempite d'acqua.

Occhi puntati, ora, sulle altre zone e in particolare sulla città di Monteforte Irpino, poco distante da Forino: la cittadina irpina era stata già in passato colpita da violenti alluvioni. L'ultima nell'agosto scorso, che aveva provocato danni all'intero centro cittadino ma fortunatamente nessuna vittima. Ma in generale, l'intera zona dove si è abbattuta la bomba d'acqua è ad alto rischio idrogeologico, e con il quadro meteorologico che preannuncia piogge violente anche nei prossimi giorni, i comuni sembrano già essere entrati in massima allerta.

Poco prima della bomba d'acqua, un uomo di 45 anni originario di Contrada era rimasto ucciso in un incidente in un castagneto proprio a Forino: l'uomo era stato travolto dalla propria vettura, durante i lavori in un fondo agricolo. Un decesso che dunque non sarebbe direttamente collegato con la bomba d'acqua che, poco dopo, si è abbattuta sull'intera zona. Il corpo è stato recuperato dalle forze dell'ordine, intervenute sul posto: da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente: sembrerebbe che l'uomo avesse appena parcheggiato in un tratto in pendenza, finendo poi travolto dalla stessa vettura forse a causa di un cedimento meccanico del freno. Aperto un fascicolo d'indagine.