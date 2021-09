Bimbo morto a Napoli: “Così ho fatto cadere Samuele, poi sono andato a mangiare una pizza” Le dichiarazioni al pm del 38enne fermato a Napoli dalla Polizia di Stato e indagato per l’omicidio del piccolo Samuele, morto a 4 anni dopo essere caduto dal balcone al terzo piano di via Foria: “L’ho fatto perché in quel momento ho avuto un capogiro”. Il gip oggi ha convalidato il fermo per il pericolo di fuga.

A cura di Nico Falco

"Sono uscito fuori al balcone, avendo sempre il piccolo in braccio, e appena uscito in prossimità della ringhiera ho avuto un capogiro. Mi sono affacciato dal balcone mentre avevo il bambino in braccio perché udivo delle voci provenire da sotto, a questo punto lasciavo cadere il bambino di sotto. L'ho fatto perché in quel momento ho avuto un capogiro". Così Mariano Cannio ha spiegato quei tragici istanti della morte di Samuele, il bimbo di tre anni precipitato dal balcone di casa sua venerdì 17, intorno alle 13.

"Sono andato a mangiare una pizza alla Sanità"

Dopo la morte del bimbo, ha continuato, "non mi sono nemmeno affacciato perché ho avuto paura infatti mi sentivo in colpa per quello che era accaduto". Quindi ha lasciato velocemente l'abitazione, è andato nel Rione Sanità, dopo ha mangiato una pizza perché aveva "una fame nervosa scaturita dalla paura". Poi si è fermato in un bar e alla fine è ritornato nell’abitazione dove è stato rintracciato in serata dagli agenti della Squadra Mobile, che lo hanno sottoposto al fermo con l’accusa di omicidio.

I poliziotti, diretti da Alfredo Fabbrocini, hanno bussato con insistenza all’uscio ma senza ottenere alcuna risposta. Quindi per farsi aprire hanno usato uno stratagemma: una bolletta della luce infilata sotto la porta, che dopo pochi istanti è stata presa dall’interno, conferma che c’era qualcuno in casa. Il 38enne, che soffre di problemi psichiatrici ed è in cura presso un centro di igiene mentale, lavorava come collaboratore domestico presso la famiglia e in altre abitazioni e negozi della zona. Anche quella mattina era andato della casa per occuparsi delle pulizie. Lo conoscevano da anni, era ritenuto una persona di fiducia. Con lui c’era anche la madre del bambino, che era però in un’altra stanza e non ha assistito alla scena. Questa mattina si è tenuta l'udienza di convalida del fermo. Davanti al gip Cannio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il provvedimento è stato convalidato.