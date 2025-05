video suggerito

Bimbo di 8 mesi resta chiuso in auto: la madre chiama i carabinieri che salvano il piccolo Momenti di panico nel parcheggio del Centro Commerciale Campania: un bimbo di 8 mesi è rimasto chiuso in auto, arrivano i carabinieri e salvano il piccolo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un bimbo di 8 mesi è rimasto chiuso in auto, ma fortunatamente è stato salvato dai carabinieri, chiamati dalla madre che è riuscita a mantenere la lucidità nonostante il momento di panico. Il tutto è accaduto nel Centro Commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta nella mattina di oggi, martedì 6 maggio. Il piccolo ora sta bene ed è stato riaffidato alla madre, che ha potuto riabbracciarlo dopo qualche minuto di panico.

La vicenda è avvenuta quando la donna ha aperto l'auto per caricare in auto la spesa: ha sistemato quindi il proprio bambino di appena otto mesi sul sediolino, senza accorgersi di aver lasciato le chiavi con il telecomando all'interno dell'abitacolo. Dopo qualche minuto, il sistema di sicurezza elettronico dell'auto ha fatto scattare il blocco delle portiere, impedendo così alla donna di rientrare in auto. Ed a quel punto la donna ha realizzato anche che erano chiusi tutti i finestrini, con il piccolo all'interno che rischiava di rimanere sotto il sole cocente per chissà quanto tempo.

Senza lasciarsi prendere dal panico, si è fatta prestare il telefonino da un passante ed ha chiamato subito il 112: i Carabinieri sono così giunti in pochi attimi e, raggiunta la vettura, hanno trovato la 36enne che li attendeva con ansia. Usando l'attrezzatura in dotazione, hanno così infranto il cristallo del deflettore laterale destro ed aperto la portiera, recuperando così il bambino, sano e salvo. Il piccolo è stato restituito alla madre, che ha ringraziato i militari dell’Arma per la tempestività dell’intervento e recuperato anche le chiavi della macchina, con la quale è poi potuta rientrare a casa in tutta sicurezza.