Bimbo di 2 anni ingoia una moneta e rischia di soffocare, salvato dal commesso del supermercato L’episodio a Ogliastro Marina, frazione di Castellabate. Il messaggio del manager del supermercato: “Ha salvato una vita, è un eroe”

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Un bimbo di 2 anni ingoia una monetina e rischia di soffocare. Ma viene salvato dal commesso del supermercato dove il piccolo si trova con la sua famiglia per fare la spesa. L'episodio è accaduto ad Ogliastro Marina, frazione del comune cilentano di Castellabate, in provincia di Salerno, giovedì scorso, 20 luglio 2023. A raccontarla è il responsabile del punto vendita, Fulvio Di Nola, in un lungo post su Facebook. Il manager ha elogiato l'intervento provvidenziale del dipendente, Cristian Spanò, che è riuscito a salvare la vita del bimbo.

Il racconto del direttore del supermercato

Il supermercato quel giorno era pieno di clienti, quando ad un certo punto è scoppiato il caos. Un grande spavento per la vita del piccolo, ma per fortuna alla fine si è risolto tutto. Ecco di seguito il racconto del direttore del supermercato Fulvio Di Nola:

Stavamo lavorando e tra tante persone che parlano, si sente sempre tanta confusione, ronzii, fruscii ecc, ma oggi si sentiva qualcosa di diverso. Ero lontano dalle casse, ma ad un certo punto ho sentito un bambino che piangeva forte, delle urla ed allora mi sono subito allertato, e più mi avvicinavo, più sentivo: c'è un dottore, c'è un dottore.

A quel punto, il manager vede il bambino tra le braccia della nonna e il dipendente del supermercato che è accorso immediatamente per salvare la vita del piccolo.

Leggi anche Bimbo di 3 anni resta chiuso in auto, i carabinieri lo salvano

“Qualcuno diceva, il bimbo respira, sta bene, perché Lui era riuscito a tirargli fuori la lingua per non farlo soffocare, ed a liberare la trachea da un corpo estraneo che il bimbo aveva ingerito”. E aggiunge: Lui è rimasto calmo, freddo, e con tutta la sua tenacia è riuscito a salvare una Vita, a salvare quel bimbo, a salvare il Mondo. Ho chiesto poi alla mamma cosa avesse ingerito il bambino, per avvisare i soccorsi e farli trovare già preparati, e lei(Mamme state attente!!!), mi ha risposto una moneta da 0,50. Cristian un ragazzo ben voluto da tutti i clienti, sempre sorridente, giocherellone, nonostante i tanti problemi, Cristian oggi sei l'eroe di quel bimbo,che non si ricorderà mai di te a differenza tua,di lui,del fratellino e della sua famiglia,sei il nostro eroe,siamo orgogliosi di Te!

Il giovane commesso ha poi risposto in un commento, ringraziando il manager per le sue parole:

Grazie, direttore, per le splendide parole. Ma non sono un eroe ho fatto semplicemente quello che potuto nel vedere un bambino in serie difficoltà…con la paura negli occhi e il suo pianto non mi ha fatto esitare nemmeno un secondo per agire.