Usare la bici elettrica tutti i giorni a Napoli? È quasi impossibile: il racconto di un utente

In una lettera un cittadino convinto della necessità di usare la e-bike a Napoli per risparmiare sul carburante, racconta le sue vicissitudini.

Alle email istituzionali non risponde nessuno, momenti d'incontro con le Municipalità non ve ne sono. Assessori comunali e sindaco impossibili da rintracciare. E così molti cittadini si affidano alle lettere inviate ai singoli esponenti politici, sperando di ottenere se non risposte, almeno una promessa d'interessamento.

Ai politici che si occupano di ambiente, come Francesco Borrelli dei Verdi, arrivano m0lte lettere che riguardano il tema mobilità sostenibile.

Come questa, di un utente – che vive alle porte di Napoli, zona Nord ma lavora nel centro, al rione Vasto -. Spiega, senza molti giri di parole, quanto sia impossibile usare la bici elettrica in alcune zone della città:

A Napoli virus colpisce bimbi piccoli: febbre alta per 5 giorni, ma non è Covid

Sono un giovane cittadino del comune di Casavatore (Napoli). Lavoro in una farmacia in zona Porta Capuana e mi reco a lavoro con la mia e-bike sia per risparmiare soldi in gasolio (dato i prezzi elevati) ma soprattutto per non continuare ad inquinare L’ambiente con i gas di scarico. Mi duole farle due segnalazioni.

Da piazza Carlo III a via Nuova Del Campo il manto stradale è più che rovinato. Buche, detriti, avvallamenti…. È la strada da dove i turisti vanno in aeroporto per tornare a casa… è impraticabile!

Poi sul corso Garibaldi verso piazza Giovanni Leone, la mattina ci sono per ogni 8/9 metri, un cumulo di immondizia con annessi pezzi di bottiglie di vetro.

Caro consigliere, sono 2 anni che un mese sì e l’altro pure devo cambiare le gomme della mia bici e ogni 4 mesi devo cambiare le sospensioni. La prego dal profondo del mio cuore di poter almeno prendere in considerazione questo messaggio disperato.

Ho 24 anni e sono innamorato della nostra città. Ho avuto tante opportunità di emigrare all’estero, in Francia, in Inghilterra… ma sono rimasto perché in cuor mio ho sempre quella piccola fiamma accesa di speranza di cambiamento e di adeguamento dei tempi che corriamo.

Noi siamo al pari delle grandi capitali europee (posso confermarlo perché viaggio spesso e volentieri per piacere) in tutti i campi. gastronomia, storia, bellezza, varietà di territorio