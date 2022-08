“Benvenuti a Capri”: ecco come candidarsi per fare il postino sull’isola Azzurra Poste Italiane cerca quattro portalettere per l’isola di Capri, perla del golfo di Napoli: ecco come presentare la propria candidatura.

A cura di Redazione Napoli

Un lavoro è sempre un lavoro e va eseguito con attenzione, cura e precisione ovunque ci si trovi a operare. Ma è innegabile che fare il postino in una zona industriale o di estrema periferia o, invece, in una delle isole più belle del Pianeta non sia la stessa cosa. Dunque i quattro portalettere che Poste Italiane cerca per coprire il servizio di recapito sull'isola di Capri, perla del Golfo di Napoli, godranno quanto meno di panorami e scorci invidiabili. Un po' come Mattia Volpe e Alberto Colombo, al secolo Alessandro Siani e Claudio Bisio, i protagonisti del film "Benvenuti al Sud", dipendenti di Poste e al tempo stesso incantati dalla bellezza delle coste della Campania.

Poste cerca portalettere a Capri

Proprio da oggi Poste Italiane ricerca quattro postini da inserire con contratto a tempo determinato sull’isola. Per potersi candidare e lavorare sull’isola partenopea è sufficiente inserire il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito istituzionale di Poste, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione. Le candidature vanno inviate entro il 28 agosto 2022.

I candidati saranno inseriti – spiega una nota di Poste Italiane – «in relazione alle specifiche esigenze aziendali». Le risorse individuate si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate, ecc.) nell’area territoriale di propria competenza.

I requisiti minimi richiesti sono relativamente limitati: basta avere il diploma di scuola media superiore e una patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali. Si legge nel form delle candidature: