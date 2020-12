Benevento, tentano di uccidere ex dipendente in un agguato: arrestati padre e figlio

I due, padre e figlio, sono stati arrestati dai carabinieri per tentato omicidio e posti agli arresti domiciliari. Armati di pistola, a bordo della propria auto, i due hanno inseguito la vettura del loro ex dipendente, esplodendo alcuni colpi che fortunatamente non hanno raggiunto l’uomo. L’agguato sarebbe stato provocato da vecchi dissidi tra gli arrestato e l’uomo.