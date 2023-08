Barca a fuoco a Procida, macchia nera in mare davanti all’isola di Vivara Incendio in mare a Procida: a fuoco una imbarcazione, intervenuta la Capitaneria di Porto; in acqua una lunga macchia nera, si tratterebbe di fuliggine.

A cura di Nico Falco

La barca andata a fuoco a Procida (frame dal video di TgProcida)

Una imbarcazione è andata a fuoco a Procida, nel golfo di Napoli, nel primo pomeriggio di oggi, 9 agosto. È intervenuta la Capitaneria di Porto, che ha tratto in salvo gli occupanti. Al momento le cause del rogo non sono ancora state ricostruite. L'incendio si è verificato nelle acque antistanti l'isola di Vivara, nelle immagini diffuse da TgProcida è chiaramente visibile una lunga macchia nera che si estende per parecchi metri e sulla quale verranno effettuati accertamenti per stabilirne l'origine; si tratterebbe di fuliggine, dovuta al contatto con l'acqua del fumo proveniente dal motore dell'imbarcazione, e in questo caso, come avvenuto in episodi analoghi, potrebbe dissolversi in poche ore.