Auto in fiamme, il fumo invade la casa di due anziani: salvati dai vigili del fuoco Un'automobile è andata a fuoco a Pratola Serra, in Irpinia: il fumo invade anche l'abitazione di due 80enni, salvati dai vigili del fuoco intervenuti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le fiamme che hanno avvolto l'automobile raggiungendo l'abitazione dei due anziani

Un'automobile è andata a fuoco nel cuore della notte a Pratola Serra, nell'Avellinese: le fiamme sprigionate hanno lambito anche un'abitazione dove c'erano due coniugi ottantenni, fortunatamente messi in salvo dai vigili del fuoco quando il fumo ha iniziato a invadere casa loro, terrorizzandoli. La vicenda è accaduta questa notte, nel pieno centro storico del paese.

I vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme

Era da poco trascorsa la mezzanotte quando su via Area Vecchia un'automobile in sosta in strada è andata in fiamme, per cause ancora sconosciute. In poco tempo, le fiamme sono diventate indomabili e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con la massima urgenza. Il fumo sprigionato ha però invaso anche l'abitazione vicina, dove dormivano due coniugi ottantenni: svegliatisi e allarmati, i due erano terrorizzati quando sono arrivati i vigili del fuoco che li hanno raggiunti e portati in un luogo sicuro, tranquillizzandoli. L'abitazione ha riportato danni alle facciate dovute alle fiamme sprigionate dall'incendio dell'automobile, ma all'interno non sembrerebbe aver subito danni. Sul posto sono poi arrivati anche i Carabinieri della Stazione del vicino comune di Chianche, per i rilievi del caso. Non si conoscono ancora, infatti, le cause dell'incendio: maggiore chiarezza sulla vicenda si avrà con ogni probabilità già nelle prossime ore.

L'incendio dell'automobile nel cuore della notte, con i vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme