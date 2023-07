Asili nido e scuole d’infanzia, a Napoli l’anno scolastico inizia l’11 settembre: calendario 2023-24

Partirà lunedì 11 settembre 2023 l'anno scolastico 2023-'24 negli asili nido e nelle scuole d'infanzia del Comune di Napoli, frequentati dai bimbi da 0 a 6 anni, con due giorni di anticipo rispetto al calendario regionale, che ha previsto l'avvio il 13 settembre. Questa la decisione annunciata da Palazzo San Giacomo nell'incontro con i sindacati tenutosi la scorsa settimana, nel rispetto dell'autonomia locale. Ci saranno però diversi ponti previsti in occasione delle festività, durante i quali le attività educative e didattiche saranno sospese.

Il calendario dell'anno educativo scolastico 2023/2024 è stato presentato venerdì scorso dal Comune alle organizzazioni sindacali. Nel dare seguito al calendario scolastico approvato dalla Regione Campania con delibera di Giunta Regionale numero 249 del 04/05/2023. Nel rispetto dell’autonomia locale, si è convenuto anticipare l’inizio delle attività il giorno lunedì 11 settembre piuttosto che il mercoledì 13, con conclusione prevista il 28 giugno 2024.

Oltre alle festività nazionali previste dalla normativa statale di riferimento ed alle domeniche, le attività didattiche saranno sospese:

Il sindacato Cisl Fp, con Agostino Anselmi, afferma:

In linea a quanto richiesto, in più occasioni, come CISL FP abbiamo avuto rassicurazioni sulla proposizione di nuove procedure MAD al fine di garantire i servizi rispetto a possibili carenze di organico e per supplenze brevi. Procedure che questa volta non avranno limitazioni per chi già presente in graduatorie statali.

Nei prossimi giorni saranno assegnate le sedi ai 30 Istruttori Direttivi Scolastici, per i quali abbiamo chiesto che tra questi sia individuata almeno una Posizione Organizzativa in ogni Municipalità che possa essere di Coordinamento pedagogico tra Municipi e Direzione.

Infine, come CISL FP abbiamo chiesto all’Assessore Striano di effettuare sopralluoghi in tutte le strutture che dal 4 novembre ospiteranno le attività dei Nidi e delle Scuole d’Infanzia interessate dagli interventi PNRR.