Arrestato Sabino ‘o Malese Edificante: il TikToker deve scontare 5 anni di carcere I Falchi della Squadra Mobile di Napoli hanno arrestato Sabino Edificante ‘o Malese: il 37enne di Afragola deve scontare 5 anni di reclusione.

A cura di Nico Falco

I Falchi della Squadra Mobile della Questura di Napoli hanno arrestato nel tardo pomeriggio di oggi, 7 marzo, Sabino Edificante, 37enne di Afragola, in provincia di Napoli, noto sui social come "Sabino ‘o Malese". L'uomo deve scontare 5 anni di reclusione, era destinatario di ordine di cattura.

Edificante aveva raggiunto una certa notorietà sui social, specialmente su TikTok, dove era noto col soprannome di ‘o Malese, ovvero quello di uno dei personaggi della fiction "Il clan dei camorristi", ispirato naturalmente a quello di Francesco Schiavone dei Casalesi, noto all'anagrafe di camorra come Sandokan. In particolare su TikTok, Edificante aveva mostrato numerosi video in cui truffava degli anziani in varie città del nord Italia rifilando loro a prezzi molto alti della frutta di bassa qualità.

Nel 2012 era stato denunciato dai carabinieri di Gallarate, che lo avevano identificato come uno dei responsabili di numerose truffe avvenute tra Gallarate e Castellanza: prendevano di mira gli anziani e, dopo aver venduto loro scarti di frutta, riuscivano a fargli tirare fuori il portafogli e sostituivano le banconote contenute con denaro falso.