Arcangelo Correra, ucciso a 18 anni dall’amico: Renato Caiafa accusato di omicidio volontario con dolo evantuale

Renato Caiafa, già indagato per la morte di Arcangelo Correra, è ora accusato di omicidio volontario con dolo eventuale. Correra, amico di Caiafa, fu ucciso a colpi di pistola in centro a Napoli lo scorso novembre.

A sinistra Renato Caiafa, a destra Arcangelo Correra

C'è una novità nelle indagini sulla morte di Arcangelo Correra, il ragazzo di 18 anni ucciso con un colpo di pistola in fronte, in centro a Napoli, lo scorso novembre: l'amico della vittima, Renato Caiafa, 19 anni, già indagato per il delitto, è stato arrestato questa mattina dalla Polizia di Stato con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. Subito dopo la morte di Arcangelo Correra, con il quale era legato da un saldo legame di amicizia, avvenuta nella notte tra il 9 e il 10 novembre 2024 nella zona di via dei Tribunali, Renato Caiafa si era presentato spontaneamente alle forze dell'ordine, prendendosi la responsabilità del delitto e raccontando agli inquirenti di aver trovato una pistola in strada, di averla mostrata all'amico, poi colpito a morte da un proiettile partito accidentalmente.

Cosa vuol dire omicidio volontario con dolo eventuale

Le indagini conseguenti alla morte di Arcangelo Correra e alla confessione di Renato Caiafa, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile di Napoli, e i successivi accertamenti tecnici, hanno permesso di configurare l'omicidio come volontario con dolo eventuale. Tale delitto si configura quando l'autore – o presunto tale – pur non avendo come obiettivo principale la morte di un'altra persona, con la sua condotta si assume il rischio che questa possa effettivamente verificarsi.

Il fratello e il papà di Renato Caiafa uccisi nel 2020

Renato Caiafa, inizialmente, era stato indicato come parente di Arcangelo Correra, i due ragazzi, in realtà, non erano legati da nessun vincolo di parentela, ma il loro legame era talmente stretto da considerarsi quasi "cugini". Caiafa, però, è il fratello di un altro ragazzo tristemente noto alle cronache: Luigi Caiafa, morto a 17 anni, il 4 ottobre del 2020, durante un tentativo di rapina a tre ragazzi in automobile in una traversa di via Duomo. Un poliziotto, intervenuto sul posto, sparò contro Caiafa e i suoi complici, ferendo a morte il 17enne. Ciro Caiafa, padre dei due ragazzi, è stato invece ucciso in un agguato nella sua abitazione il 31 dicembre del 2020.

Chi era Arcangelo Correra, ucciso a 18 anni

Incensurato, 18 anni compiuti appena due settimane prima di essere ucciso, Arcangelo Correra lavorava insieme al padre in un negozio di souvenir in via dei Tribunali, proprio nella zona in cui ha trovato la morte. Come detto, il 18enne conosceva bene Renato Caiafa e la sua famiglia.