“Appena mi laureo vado a vivere a Napoli, Milano è un incubo”: l’influencer scatena la discussione sulle due città

A cura di Redazione Napoli

Matilda Abbiati, veneta di origini, oggi studentessa all'Università Bocconi di Milano, nota ai più per essere una influencer su TikTok, sa sicuramente come ingaggiare una discussione sotto i suoi video. Una volta rivela di condividere le password di social, telefono e computer col suo fidanzato, altre parla di relazioni sentimentali e di make-up. Stavolta però, ha come si suol dire, "messo il carico da cento" con un video che si intitola: «Andrò a vivere a Napoli».

Matilda dice ai suoi followers che ha intenzione di venire a vivere all'ombra del Vesuvio. Quando finirà l'università, è chiaro:

appena mi laureo vengo a vivere a Napoli. Non mi piace Milano, qui sarebbe un incubo. Il mio fidanzato è è napoletano e ogni volta che vengo mi innamoro di Napoli. So che ogni città ha pregi e difetti, ma Milano non mi piace per niente, ha solo gli aspetti negativi di essere una grande città.

Ma perché Milano fa quest'effetto? Ecco spiegato:

Soprattutto Milano ti mette fretta. Non so se siano le persone, l'aria, il traffico… sono stressata ogni volta che esco. Poi è zero sicurezza, mi sento più sicura a Napoli. Io non dico che Napoli sia perfetta, lo so…Ma Milano non la sopporto. E poi a Napoli c'è il mare… e il cibo, io sono veneta so apprezzare il cibo del Nord ma non c'è paragone, così come con l'accoglienza…

Non sappiamo se di qui a tre anni Martina verrà davvero a Napoli per realizzare l'obiettivo professionale che si prefigge, ovvero fare il notaio. Però è molto interessante leggere i commenti al post su Tiktok: c'è chi le consiglia caldamente di lasciar stare ma ci sono tantissimi commenti positivi sulla città: «Come mi si riempie il cuore di gioia quando anche chi non è di Napoli, riesce a percepire la sua magia. Ti aspettiamo a braccia aperte»; «Se hai un lavoro e pensi di stare bene economicamente, allora Napoli va bene. Napoli non è perfetta, ma è stupendo vivere qua. Ma la devi vivere bene…». E infine Mery, una giovane che si è trasferita da Milano al capoluogo partenopeo: «Ciao anche io mi sono trasferita da Milano a Napoli come vuoi fare tu. Fallo fidati per me è stata la cosa migliore che io potessi fare».