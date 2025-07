Anche Roberto Fico a Scampia per ricordare le vittime del ballatoio della Vela Celeste

Persone in strada per ricordare le vittime del crollo del ballatoio di un anno fa

Un anno fa il crollo di un ballatoio nella Vela Celeste di Scampia, nell'area nord di Napoli, che costò la vita a tre persone: e per ricordarle, i residenti di Scampia sono scesi in strada per una manifestazione spontanea. "Il vostro ricordo è la luce che ci guida nel buio", si legge su alcuni striscioni, "Margherita, Patrizia, Roberto per sempre nei nostri cuori". In un quartiere che sta cambiando rapidamente il proprio volto, con l'abbattimento delle Vele e la riqualificazione prevista successivamente, in tanti temono che la loro morte finisca per essere dimenticata. Presente anche l'ex parlamentare Roberto Fico.

L'incidente era avvenuto attorno alle 22.30, quando un ballatoio al terzo piano crollò, uccidendo Roberto Abbruzzo (29 anni), Margherita Della Ragione (35 anni) e, solo due giorni dopo, a causa delle ferite riportate, Patrizia Della Ragione, 53 anni, madre di Roberto Abbruzzo e nonna di quattro delle 7 bambine che rimasero ferite. Diverse delle piccole ferite erano state ricoverate in condizioni gravissime e in pericolo di vita, nelle ore successive al disastro. Per quel crollo, lo scorso febbraio sono stati indagati anche diversi funzionari pubblici del Comune di Napoli. Così Roberto Fico, ex presidente della Camera dei Deputati per il Movimento Cinque Stelle, sui propri canali social:

Ieri sera a Scampia, un anno dopo, per ricordare chi ha perso la vita nel crollo del ballatoio della Vela Celeste e per stringerci attorno alle famiglie e a tutto il quartiere colpito da una terribile tragedia. Una comunità forte, che ha affrontato ferite e dolore, e con grande dignità sta scrivendo, insieme alle Istituzioni, nuove pagine della sua storia.