Anche a Bacoli, cittadina dei Campi Flegrei, nella provincia di Napoli, saranno vietati i fuochi d'artificio a Capodanno: lo ha deciso, emanando un'apposita ordinanza, il sindaco Josi Gerardo Della Ragione. Una questione di rispetto, quella che ha spinto il sindaco bacolese a vietare i botti per il Capodanni 2021, innanzitutto verso chi ha sofferto e chi soffre a causa del Coronavirus, ma anche per gli animali, che soffrono a causa dei botti e che, per lo spavento delle esplosioni, rischiano addirittura la morte. Su Facebook, il sindaco Della Ragione, per motivare la sua ordinanza ha scritto:

Ho firmato l’ordinanza che vieta lo sparo di botti la notte di Capodanno. È un atto di rispetto verso le tante famiglie di Bacoli che, in questo anno terribile, hanno perso un proprio caro. Un atto di vicinanza a quanti hanno sofferto a causa della pandemia. Oltre che un richiamo a quanti, troppo spesso, si trovano a festeggiare il nuovo anno al pronto soccorso: con qualche dita in meno, con danni alla vista, con ferite lungo il corpo. L’ho ritenuto un provvedimento doveroso. Ma, a dire il vero, mi auguro possa essere superfluo. Poiché sono certo di riscontrare nella sensibilità di ogni bacolese, piena condivisione rispetto alla necessità di essere al fianco di chi, causa coronavirus, mai più potrà dimenticare il 2020. Con la preghiera, con la speranza, con il silenzio.

Il pensiero del sindaco di Bacoli, come detto, va anche agli amici a quattro zampe: