Allerta neve, scuole chiuse per due giorni nel Comune dell’Irpinia Il sindaco di Nusco, Walter Vigilante, ha ordinato la chiusura di tutte le scuole per il 27 e 28 gennaio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Torna l'allerta neve in Alta Irpinia e il sindaco di Nusco, in provincia di Avellino, Walter Vigilante, ordina la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, per due giorni, domani venerdì 27 e sabato 28 gennaio. La decisione è stata assunta dal primo cittadino a tutela della sicurezza degli abitanti, perché molte strade potrebbero diventare impraticabili, a causa della neve alta, mettendo a rischio sia gli scuolabus che le auto dei genitori che accompagnano i figli presso gli istituti di istruzione.

A rischio scuolabus e auto dei genitori

Il provvedimento, come si legge nell'ordinanza numero 5 del 26 gennaio 2023, nasce "dall'opportunità di evitare lo svolgimento delle attività didattiche in presenza, al fine di scongiurare gravi pericoli che possano minacciare l'incolumità pubblica in conseguenza della circolazione dello scuolabus e comunque dei veicoli utilizzati dai genitori degli alunni per raggiungere il plesso scolastico".

L'ordinanza del sindaco di Nusco

La neve sta cadendo abbondante in diverse zone dell'Alta Irpinia in queste ore, a causa dell'abbassamento delle temperature. Imbiancati, oltre a Nusco, anche Montella e Bagnoli Irpino. Neve segnalata sul Lago Laceno e sul Partenio e nella zona del Formicoso. Si prevede, quindi, un altro weekend di neve anche nelle zone turistiche. Per motivi di sicurezza, quindi, il sindaco di Nusco ha ordinato: