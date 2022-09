Allerta meteo su tutta la Campania per temporali domenica 4 settembre

In Campania allerta meteo per temporali dalle 8 alle 20 di domani, domenica 4 settembre. Possibili temporali improvvisi, fulmini e grandine.

Prima domenica di settembre all'insegna dell'allerta meteo. La Protezione Civile della Regione, ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L'avviso è valido dalle 8 alle 20 di domani, domenica 4 settembre, su tutta la Campania.

I temporali potranno essere improvvisi, forti e localizzati: i fenomeni sono infatti caratterizzati da rapidità di evoluzione, incertezza previsionale. Per questo potrebbero determinare grandinate, fulmini, danni alle coperture, caduta di rami o alberi ed essere accompagnati da raffiche di vento.

Si legge nel bollettino di allerta della Protezione civile:

Si prevede anche un conseguente rischio idrogeologico per temporali: sono possibili allagamenti, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio.

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti in ordine al rischio idrogeologico per temporali, in linea con i rispettivi Piani comunali.

Si segnala altresì la necessità di controllare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e degli altri possibili fenomeni atmosferici (grandine) nonché di prestare attenzione ai successivi avvisi della Protezione Civile.