Allerta meteo, scuole chiuse anche domani 3 dicembre in numerosi comuni della Campania

L'allerta meteo in Campania prevista per domani venerdì 3 dicembre, comporta nuove ordinanze di chiusura scuole di ogni ordine e grado a scopo cautelativo in alcuni Comuni. Nelle aree della regione classificate con criticità meteo arancione i sindaci stanno decidendo di fermare anche domani le lezioni soprattutto a causa del forte vento previsto dal bollettino della Protezione Civile Regionale. Stavolta la città di Napoli, salvo diverse indicazioni, non dovrebbe essere coinvolta poiché classificata con criticità gialla e perturbazioni in diminuzione.

Codice colore giallo sulle zone di allerta 1, 2 e 4 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 4: Alta Irpinia e Sannio).

Codice colore arancione sulla zona di allerta 3, 5, 6, 7 e 8 (Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 7: Tanagro; Zona 8: Basso Cilento).

È dunque nel Salernitano la situazione più complessa: la prima città a chiudere le scuole domani è Sapri. Per lo stesso motivo salta il mercato settimanale del venerdì. Lo dispone un’ordinanza del sindaco Antonio Gentile. Oltre alle scuole e alla sospensione del mercato settimanale, nella stessa ordinanza si dispone il non utilizzo della seconda passeggiata, la chiusura del locale ximitero, il divieto di sosta nelle aree soggette ad allagamento ed immediatamente poste in adiacenza allo sbocco dei canali, nonché il divieto di utilizzo di parchi e giardini pubblici.