Allerta Meteo gialla su tutta la Campania per l’intera giornata di lunedì 9 gennaio Allerta meteo gialla su tutta la Campania per l’intera giornata di lunedì 9 gennaio 2023: previsti temporali, raffiche di vento e mareggiate.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Allerta meteo su tutta la Campania per l'intera giornata di domani, lunedì 9 gennaio: la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido a partire dalla mezzanotte e per l'intera giornata di lunedì 9 gennaio sull'intero territorio regionale, comprese le isole del Golfo di Napoli. Si prevedono "temporali anche intensi, venti forti sud-occidentali con rinforzi e possibili raffiche (tendenti poi a disporsi da Nord-Ovest a partire dal pomeriggio di domani), mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte".

La Protezione Civile raccomanda massima attenzione per quanto riguarda il rischio idrogeologico. Sono attesi possibili fenomeni come ad esempio:

ruscellamenti superficiali con trasporto di materiale; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); caduta massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.

Nelle prossime ore, i comuni potrebbero decidere per la chiusura degli spazi pubblici come parchi e cimiteri. Per quanto riguarda le scuole, anche qui il potere è dei singoli sindaci. Le chiusure non sono mai automatiche (di scuole come di parchi), ma in genere scattano sempre con un’allerta arancione, seppur sempre più spesso è decisivo il fattore vento.