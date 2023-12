Allerta meteo gialla in Campania, temporali da stasera e per tutta la giornata di domani Piogge e temporali attesi dalle 22 di questa sera, mercoledì 13 dicembre, e per le successive 24 ore: per questo la Protezione Civile della Campania ha emanato un’allerta gialla su gran parte del territorio regionale.

A cura di Redazione Meteo

Ancora maltempo in Campania: la Protezione Civile regionale ha infatti emanato un'allerta meteo di colore giallo valevole a partire dalle 22 di questa sera, mercoledì 13 dicembre, e per le successive 24 ore, quindi fino alle 22 di domani, giovedì 14 dicembre. Da stasera e per tutta la giornata di domani, dunque, sono previste piogge anche a carattere di rovescio e temporale, fenomeni che saranno localmente anche intensi: l'allerta è valida su tutto il territorio regionale, fatta eccezione la Zona 2 (Alto Volturno e Matese), la Zona 4 (Irpinia e Sannio) e la Zona 7 (Tanagro). Le precipitazioni potrebbero essere accompagnate da grandine, fulmini e raffiche di vento.

La Protezione Civile della Campania raccomanda anche di porre attenzione ai fenomeni collegati a quelli previsti: potrebbero infatti verificarsi allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane legate a condizioni particolarmente fragili dei suoli. Inoltre, in considerazione delle possibili raffiche di vento e grandinate, la Protezione Civile raccomanda gli enti competenti di prestare attenzione alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture mobili esposte alle sollecitazioni dei fenomeni meteorologici summenzionati.