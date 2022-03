Allerta meteo gialla in Campania, giovedì 31 marzo piogge e temporali Allerta meteo di colore giallo emanata dalla Protezione Civile della Campania e prevista, su tutto il territorio, per tutta la giornata di giovedì 31 marzo.

A cura di Redazione Meteo

Continua il maltempo in Campania, dopo un ampio periodo di siccità; anzi, si intensifica. La Protezione Civile regionale ha infatti diramato un'allerta meteo, di colore giallo, valevole a partire dalle ore 6 di domani, giovedì 31 marzo e per le successive 24 ore, fino alle ore 6 di venerdì primo aprile. Sull'intero territorio regionale sono infatti previste precipitazioni sparse, che assumeranno anche carattere di rovescio temporalesco. Dal punto di vista idrogeologico, da cui deriva il rischio di colore giallo, potrebbero verificarsi fenomeni come allagamenti di locali interrati o al piano terreno, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, caduta di massi e occasionali fenomeni franosi. Come sempre in casi di allerta meteo, la Protezione Civile della Regione Campania raccomanda tutti gli organi preposti di tenere sotto controllo l'evoluzione dei fenomeni meteorologici previsti e di mettere in campo tutte le misure necessarie a prevenire e contrastare i suddetti fenomeni.

Il meteorologo Mazzarella: "Sarà un aprile piovoso"

Qualche giorno fa, intervistato da Fanpage.it, il meteorologo e professore Adriano Mazzarella aveva preannunciato un mese di aprile particolarmente piovoso. "La meteorologia ci insegna il fenomeno della compensazione: vale a dire, quella pioggia verrà ‘recuperata' nelle prossime settimane, per ristabilire un equilibrio climatico" aveva spiegato Mazzarella, riferendosi alla siccità che ha caratterizzato l'inverno e l'inizio della primavera, con particolare riferimento al mese di marzo, che è stato anche il marzo più freddo dal 1860 ad oggi.