Allerta meteo gialla in Campania, domenica 5 dicembre tornano i temporali La Protezione Civile della Campania ha diramato un’allerta meteo gialla per tutta la giornata di domenica 5 dicembre 2021.

Dopo un giorno di tregua, in Campania torna il maltempo: la Protezione Civile regionale ha infatti emanato un'allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore giallo valevole per tutta la giornata di domani, domenica 5 dicembre 2021. A partire dalla mezzanotte di oggi, e fino alle 23.59 di domani, su tutto il territorio regionale sono previste abbondanti precipitazioni che assumeranno anche carattere di veri e propri rovesci temporaleschi. Nel corso delle precipitazioni, come fa sapere la Protezione Civile della Regione Campania, sono previste anche forti raffiche di vento.

Oltre ai temporali, sono previsti anche altri fenomeni connessi ad essi e al rischio idrogeologico: potrebbero, infatti, verificarsi allagamenti, inondazioni e problemi derivanti dal corretto funzionamento, o meno, dei sistemi di smaltimento delle acque piovani. Per effetto della saturazione dei suoli, ancora, potrebbero verificarsi ancora fenomeni franosi e occasionali cadute di massi, come accaduto ad esempio ad Anacapri, dove un'auto stava per essere investita da un grosso masso e si è sfiorata la tragedia.

"La Protezione civile della Regione Campania – si legge nel bollettino di allerta diramato – raccomanda ancora alle autorità competenti di avere la massima attenzione rispetto alle criticità previste, mantenendo in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi, sia in ordine al rischio idraulico che idrogeologico". La Sala Operativa e il Centro Funzionale della Protezione civile regionale monitoreranno costantemente l'evolversi della situazione meteorologica.