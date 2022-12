Allerta meteo gialla a Napoli e in Campania, temporali fino alla serata di domani La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo gialla a partire dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani.

A cura di Redazione Meteo

Prosegue il maltempo a Napoli e in Campania: la Protezione Civile regionale ha infatti diramato un'allerta meteo di colore giallo a partire dalle ore 21 di oggi, giovedì 15 dicembre e fino alle ore 21 di domani, venerdì 16. L'allerta meteo è valida su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per Tanagro, Sannio e Alta Irpinia: nelle 24 ore in cui è atteso il maltempo sono previste precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio temporalesco.

Oltre alle abbondanti precipitazioni, la Protezione Civile della Regione Campania mette in guardia anche sui fenomeni connessi la rischio idrogeologico. Durante l'allerta meteo, infatti, potrebbero verificarsi i seguenti fenonemi:

ruscellamenti superficiali con trasporto di materiale;

allagamenti di locali interrati e di quelli al pian terreno;

scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse;

innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc);

caduta massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili, per la saturazione dei suoli, anche in assenza di precipitazioni.

La Protezione Civile regionale, inoltre, raccomanda tutti gli enti preposti di mettere in atto le misure previste per prevenire e contrastare i fenomeni meteorologici attesi. La perturbazione dovrebbe insistere sulla Campania anche nei prossimi giorni.