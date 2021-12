Alessandro Siani, doppio appuntamento: film di Natale al cinema e show al teatro Diana Il comico, attore e regista napoletano porta in scena al teatro Diana di Napoli il “Libertà Live Tour”, show tutto incentrato sull’attualità (e sul Covid). Al cinema, invece, c’è “Chi ha incastrato Babbo Natale?” con Christian De Sica.

Alessandro Siani quest'anno raddoppia: la presenza natalizia del comico, autore e regista napoletano sarà quest'anno sia sul grande schermo, col film di Natale, che sul palco per uno dei suoi show amatissimi dai napoletani, quelli con una raffica di battute esilaranti e taglienti.

Anzitutto, il film: "Chi ha incastrato Babbo Natale?" commedia diretta dal comico napoletano che è protagonista insieme a Christian De Sica, Diletta Leotta, Angela Finocchiaro.

La trama vede Siani nei panni di un re della truffa che si trova improvvisamente manager infiltrato, Genny Catapano. Obiettivo: salvare il Natale da una multinazionale corruttrice:

La magia del Natale è a rischio a causa della Wonderfast, un'azienda che si occupa di consegne online, nota in tutto il mondo. La ditta è leader nel suo settore ma solo in un periodo dell’anno, a Natale, è proprio Babbo Natale a dominare il mercato. Questa cosa alla Wonderfast non va proprio giù e, per far fallire Babbo Natale, l’azienda vuole corrompere il capo degli elfi di Babbo Natale, infiltrando nell’azienda un nuovo manager: Genny Catalano. Noto come “re dei pacchi”, Genny ha il compito di far arrivare nelle case i doni tanto attesi, che in realtà sono tutt’altro che doni natalizi. Assieme a lui, giunge al Polo Nord anche Checco, uno scugnizzo di 8 anni, che aiuta e accompagna sempre il truffatore nei suoi piani.

Il film di Alessandro Siani è dal 18 in tutti i cinema; compreso Natale, ovviamente.

Poi c'è il "Libertà Live Tour", dal 21 dicembre al 16 gennaio 2022 al teatro Diana di via Luca Giordano. Per molti mesi, come tutti, Siani ha maturato riflessioni sulla situazione pandemica. E le contraddizioni sono diventate ironie e taglienti battute. Si tratta di uno dei cavalli di battaglia di Siani, il "stand up comedy" che arriva dopo il successo del “Felicità tour”.

«Quest’anno – scherza Siani – celebro i 25 anni di carriera, anche se preferirei parlare di una vera e propria passione a tempo indeterminato, e non di lavoro, ho troppo rispetto per questa parola. Il mio al massimo è un dopolavoro…».

Le note di regia dello show fanno riferimento esplicito al Covid e alla realtà che noi tutti ci troviamo a vivere, spesso a sopportare:

Libertà di pensiero, libertà di stampa libertà d’espressione, ma anche la libertà che ci è stata negata in questi ultimi tempi di covid. In questo nuovo progetto live il dialogo con il pubblico diventerà fondamentale per affrontare argomenti come la convivenza forzata, il fenomeno serie tv, il potere dei social, la politica l’attualità e soprattutto la libertà di pensare e sognare un futuro migliore senza virologi, vaccini e mascherine in cui l’unico antidoto alla frustrazione dei nostri giorni possa essere una dose di gioia pura. La libertà di trascorrere una serata senza pensieri.

Il bel gesto di Alessandro Siani per gli operai Whirlpool

Qualche giorno fa Alessandro Siani ha donato 100 biglietti del suo show al Diana agli operai licenziati della Whirlpool di via Argine a Napoli . Lo hanno raccontato gli stessi lavoratori, Siani non ha voluto dar pubblicità al gesto. «Noi riteniamo – spiega Vincenzo Accurso, rappresentante sindacale – che esista un unico filo conduttore che unisce tutte le sofferenze e le difficoltà che gli uomini vivono, e queste avvengono quando vengono a mancare i valori umani. Le persone che sono nelle difficoltà vengono private dei loro diritti, gli viene negato la possibilità di poter vivere al meglio ed essere felici e ciò avviene soprattutto quando qualcun'altro toglie queste possibilità per il proprio tornaconto e si priva della vera ricchezza, la capacità di saper amare». In estate lo stesso autore napoletano fu protagonista di un bel discorso agli operai all'interno della fabbrica.