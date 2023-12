Al Comune di Caivano in 2.146 al concorso per 31 posti Concorso pubblico a Caivano: per 31 posti arrivate 2.146 domande. La maggior parte (1.245) per i 15 posti da vigile urbano, le altre 901 per i 16 da funzionari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 2.146 le domande presentate per il concorso al comune di Caivano per appena 31 posti, di cui 15 da vigile urbano e 16 da funzionario. Per i 15 posti da vigile urbano le domande sono state 1.245, mentre per i 16 da funzionario (tra cui sei assistenti sociali e sei educatori scolastici) sono state 901 le domande presentate. Domande che arrivano da tutte Italia e che coprono un'ampio raggio di popolazione, di tutte le età e di tutte le estrazioni: si tratta infatti di posti di lavoro tutti a tempo indeterminato e a tempo pieno.

Tra i vari dati estrapolati al termine della presentazione delle domande, un altro particolare riguarda la residenza dei candidati: schiacciante ovviamente la percentuale proveniente dalla Campania (90%), mentre il restante 10% è distribuito tra residenti nel Lazio, in Sicilia, in Calabria in Puglia, in Lombardia ed in Emilia-Romagna. Per quanto riguarda, l'età dei candidati, il 75% ha meno di 39 anni, e di questi il 44% è tra i 30 ed 39 anni e il 31% è sotto i 30 anni. Infine, il 54% delle domande arriva da uomini, contro il 46% di quelle femminili. Ad organizzare il concorso è Formez PA, società del Dipartimento della funzione pubblica. Ci sarà un'unica prova scritta per tutti profili, mentre per i vigili urbani ci sarà anche una prova di efficienza fisica. Tutte le assunzioni avverranno entro febbraio.

"Vogliamo restituire a Caivano", ha spiegato il Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, una pubblica amministrazione in grado di garantire servizi di qualità a cittadini e imprese. Le numerose domande arrivate alla scadenza del bando smentiscono il luogo comune sulla scarsa attrattività del lavoro pubblico. E, soprattutto, ci consentono di selezionare i candidati all'interno di un bacino più ampio, garantendo cosi' assunzioni di persone dotate delle competenze e delle motivazioni necessarie a far ripartire questo territorio".