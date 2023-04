Aggredito durante un’iniziativa per la legalità Francesco Emilio Borrelli, deputato di Europa Verde Così Borrelli su quanto accaduto: “Sono sconvolto dal fatto che mentre facevamo un’iniziativa sulla legalità e di lotta alla camorra, alcuni soggetti se le davano di santa ragione a pochi metri davanti a donne e bambini”.

A cura di Enrico Tata

Il deputato di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli è stato aggredito durante un'iniziativa per la legalità a Torre del Greco. Stando a quanto ricostruito, Borrelli è stato insultato e minacciato e soltanto l'intervento degli uomini di scorta ha evitato che fosse colpito con calci e pugni. Gli aggressori, identificati dalle forze dell'ordine, sono stati denunciati.

Così Borrelli su quanto accaduto: "Sono sconvolto dal fatto che mentre facevamo un’iniziativa sulla legalità e di lotta alla camorra, alcuni soggetti se le davano di santa ragione a pochi metri davanti a donne e bambini. Non è tollerabile che su un territorio si possa agire così impunemente e alla luce del sole. I nostri militanti hanno dovuto smontare il gazebo per paura che fosse distrutto. L’intervento della scorta e della Polizia ha evitato il peggio. Si può mai vivere con la paura di essere picchiati per strada da soggetti simili?".

Sulla vicenda è intervenuto anche il segretario di Europa Verde, Angelo Bonelli: "Sta diventando difficile per chi porta i temi della legalità ed ecologia della politica operare su determinati territori del napoletano. E' una sconfitta non solo per le istituzioni ma per l'intera società. Addirittura i militanti di Europa Verde sono stati costretti a smontare il gazebo per paura che fosse distrutto. Il Prefetto e il Questore devono garantire ai nostri esponenti territoriali di poter serenamente fare iniziative pubbliche senza il rischio di pestaggi e aggressioni. Il clima diventa ogni giorno più pesante".