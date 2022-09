A Napoli vandalizzata la sede del Pd dell’Avvocata: vernice rossa e scritte infamanti sulla porta Sarracino e Boccia: “Vile attacco, le forze dell’ordine facciano luce. Solidarietà al segretario Nicola Lavorgna”

A cura di Pierluigi Frattasi

Vandalizzata la sede del Pd del quartiere Avvocata a Napoli, una delle sezioni più antiche del partito democratico partenopeo. Scritte con vernice rossa sono comparse questa notte sul portone di ingresso. A denunciare l'accaduto sono il segretario metropolitano Pd Marco Sarracino e Francesco Boccia, commissario del partito in Campania: "Questa notte il circolo del Partito Democratico dell'Avvocata, nel cuore della nostra città, ha subito un vile attacco. La porta di ingresso è stata deturpata con scritte orribili e infamanti". "Assassini!" e "No Alternanza", queste le parole, impresse con la vernice rossa, che sono comparse sulla porta d'ingresso del circolo territoriale Pd Avvocata.

Sarracino e Boccia (Pd): "Basta odio"

Non è chiaro chi possa essere stato l'autore del gesto. Non è escluso che possano essere utilizzate eventuali immagini delle telecamere presenti in zona per risalire ai responsabili del gesto. Immediata la condanna di quanto avvenuto da parte del Pd napoletano: "Di fronte a simili dimostrazioni di odio – scrivono Marco Sarracino e Francesco Boccia – nell'ultima settimana di campagna elettorale, non si può che restare basiti e condannare fermamente, sperando che le forze dell'ordine, in cui riponiamo piena fiducia, facciano al più presto luce sulla vicenda. La comunità democratica napoletana e campana esprime piena solidarietà al segretario Nicola Lavorgna e a tutto il circolo. Non vi lasceremo soli".

Nelle scorse ore aveva creato allarme anche la comparsa di svastiche rosse sulle facciate dell'ex Asilo Filangieri al centro storico di Napoli, trasformato negli anni scorsi in un bene comune dalla ex amministrazione comunale.