A Napoli un euro in più per aggiungere il basilico sulla pizza: ennesima polemica sugli scontrini Ancora la foto di uno scontrino con prezzo maggiorato per i motivi più disparati. Questa volta, in una pizzeria di Agnano, un cliente ha pagato un euro in più per l’aggiunta del basilico sulla pizza.

A cura di Valerio Papadia

Se quella del 1969 è passata alla storia come "l'estate dell'amore", quella del 2023 potrebbe essere ricordata dai posteri come "l'estate degli scontrini". Durante la bella stagione che volge ormai al termine, infatti, da ogni parte d'Italia sono rimbalzate sui social network foto di scontrini in cui si notavano prezzi maggiorati per i motivi più disparati: dal sovrapprezzo per dividere un toast a quello per un piatto rotto, le polemiche non sono mancate. L'ultimo post social indignato, in ordine di tempo, arriva da Napoli, dove un utente segnala – con documentazione fotografica allegata – di aver pagato un euro in più per l'aggiunta del basilico sulla pizza.

La foto dell'ultimo scontrino della discordia è comparsa in un gruppo Facebook dedicato agli abitanti della periferia Ovest di Napoli. L'utente riferisce di essere stato a cena in una pizzeria del quartiere Agnano e di essersi trovato sullo scontrino la maggiorazione di un euro per l'aggiunta del basilico sulla pizza; sullo scontrino, infatti, si può leggere "supplemento pizza" e il costo corrispondente, di un euro appunto.

"Un euro di supplemento per aver chiesto il basilico sulla pizza ripiena che non era previsto tra gli ingredienti" scrive l'utente. Non sono mancati i commenti al post – circa una decina – in cui la maggior parte degli utenti si dice incredula, anche indignata, per quanto accaduto al cliente della pizzeria.

Non è raro che sugli scontrini, soprattutto in pizzeria, si trovino voci relative a supplementi. Solitamente, però, questi si riferiscono ad ingredienti più "elaborati" e più costosi, come ad esempio l'aggiunta di prosciutto, funghi, patate e altri alimenti di questo genere.