A Napoli per tifare Kvaratskheila contro la Lazio: arrestato, era sfuggito al carcere in Grecia Sfuggito al carcere in Grecia dopo una condanna a 10 anni: arrestato a Napoli, era con altri tifosi georgiani di Kvaratskhelia per il match contro la Lazio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Era stato condannato in Grecia a dieci anni di carcere per tentato duplice omicidio: ma era sfuggito al carcere, almeno fino alla giornata di ieri, quando è stato arrestato a Capodichino quando, assieme ad altri suoi connazionali dalla Georgia, era arrivato a Napoli per il match tra gli azzurri di Luciano Spalletti e la Lazio di Maurizio Sarri e per tifare Khvicha Kvaratskhelia, beniamino del suo paese.

Si è conclusa così la vicenda legata ad Irakli Narimanidze, 38enne giorgiano condannato con sentenza definitiva dalla giustizia greca nell'ottobre del 2012 a dieci anni di reclusione per tentato omicidio in danno di due cittadini greci. L'uomo era sfuggito al carcere fino a quando non è incappato nella polizia di frontiera aerea di Capodichino, che lo ha tratto in arresto.

L'arresto è arrivato nella giornata di ieri, quando l'uomo è sbarcato nello scalo internazionale partenopeo su un volo charter proveniente da Tbilisi, la capitale georgiana, con a bordo i supporter arrivati proprio dal paese caucasico per sostenere Khvicha Kvaratskhelia, idolo locale. L'uomo è stato identificato e arrestato dalla polizia di frontiera aerea nello scalo di Capodichino: dai controlli è emerso che avesse ottenuto il passaporto proprio il giorno prima di imbarcarsi per Napoli. La polizia, assieme al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia di Roma ed il collaterale Servizio greco, lo ha letteralmente "atteso al varco" e dichiarato in arresto, in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Nessun problema invece per gli altri supporter georgiani, che saranno regolarmente stasera allo stadio Diego Armando Maradona per Napoli-Lazio.